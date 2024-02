Liça Pataxoop, educadora e liderança muã mimatxi, sobe ao palco do CCBB-BH, no próximo sábado (24/2), às 16h30, para apresentar os tehêys – desenhos que narram ensinamentos e memórias de seu povo. A iniciativa, realizada pelo CCBB Educativo – Territórios e Saberes, é homenagem ao Dia Internacional da Língua Materna, celebrado em 21 de fevereiro. O evento tem entrada franca, mediante inscrição pelo site ccbb.com.br/belo-horizonte



• TEHÊYS



Os tehêys, símbolos de resistência dos pataxós, são instrumentos usados para a pesca que vêm ganhando novos significados. Liça ficou nacionalmente conhecida por utilizá-los como arte e método de ensino. Em sua apresentação, ela vai compartilhar com o público um pouco de sua rotina como professora e os desafios para manter viva a língua ancestral pataxó entre as novas gerações.



• BONS FLUÍDOS



Dizendo adeus ao carnaval de 2024, o Bloco Afro Magia Negra apresentará nas escadarias do Memorial Vale, neste sábado (17/2), às 16h, performance com toques de tambores ancestrais, clarins, dança, água de cheiro e banho de pipoca para desfazer feitiços racistas. A proposta é reverenciar e divulgar valores da cultura afro-brasileira. Percussionistas, instrumentistas de sopros e dançarinos prometem toques sagrados do candomblé, samba, afrobeat, reggae, blues, jazz, death metal, funk soul, funk tamborzão e afro punk para a folia no Memorial.



• POSSE RESTRITA A CONVIDADOS



A posse de Conceição Evaristo está confirmada para 8 de março, Dia Internacional da Mulher, às 20h, na sede da Academia Mineira de Letras. A autora belo-horizontina foi eleita para a cadeira número 40, vaga desde a morte de Maria José Queiroz, em 15 de novembro do ano passado. A solenidade contará com discurso de recepção a Conceição a cargo da escritora Antonieta Cunha e diploma entregue por Rogério Faria Tavares. O distintivo será colocado por Ailton Krenak. A solenidade se restringirá a convidados.



• MEMÓRIA AFETIVA



O Museu Casa Kubitschek promove, no próximo sábado (24/2), visita mediada à exposição “Trama: Processos educativos na Pampulha – Edição especial: Carnaval, festas populares”. Por meio de trabalhos de artistas do projeto Bordando Memórias, o público será levado à reflexão sobre a importância do carnaval para a história da Pampulha e a relação desse movimento popular com a memória afetiva da capital mineira. Ao final, os visitantes serão convidados a expressar sua relação com a festa do Rei Momo por meio de uma oficina de desenho criativo. O acesso é gratuito, com inscrições pelo e-mail educativos.ck@pbh.gov.br.