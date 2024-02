Acervo de Clara Nunes, exposto no Museu da Moda, revela que a cantora, além de voz ímpar do samba, foi ícone fashion

Sexta-feira (16/2)

Eid Ribeiro, um dos grandes diretores de teatro de Minas Gerais, apresenta “Fim de partida”, adaptação do texto de Samuel Beckett. A peça é estrelada pelos palhaços da Trupe Garnizé – Francisco Dornellas e seu filho Victor –, com participações especiais de João Santos e Marina Viana. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). As sessões serão realizadas de quinta a segunda-feira, às 19h, no Teatro II do CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários).

Sábado (17/2)

Para quem ainda tem fôlego e paciência, o bloco Vai Quem Quer, Volta Quem Puder faz sua estreia na ressaca foliã deste sábado. A concentração, na esquina de Avenida Getúlio Vargas com Rua Professor Moraes, na Savassi, está marcada para ter início às 14h. O cantor baiano Zé Paulo está na linha de frente do bloco, além dos mineiros Maycon Mendes, Cacá Vieira e da banda Bistrô.

Domingo (18/2)

O espetáculo de dança “Tormenta e turba”, faz domingo, às 19h, sua última apresentação no Teatro Marília (Avenida Professor Alfredo Balena 586, Santa Efigênia). A produção do Studio Arte e Passo gira em torno de pessoas divididas entre se mover em harmonia e a opção pelo caos para viver as próprias narrativas. O preço dos ingressos varia de R$ 20 a R$ 40.

Segunda-feira (19/2)

Segunda é sempre um bom dia para ampliar o olhar sobre a cidade e suas opções culturais. No Carlos Prates, por exemplo, está em cartaz a mostra “Desenhos na pele do planeta”, que entra na última semana, com obras do artista visual Gilberto de Abreu e de sua neta, Luana Cacique. Visitas de segunda a sexta-feira, das 14h às 19h, e no sábado, das 10h às 14h. Com entrada franca, a galeria Casa Lima D'Artes fica na Rua Lima Duarte, 86. Informações: (31) 3462-4324

Terça-feira (20/2)

Arquitetura, música, design e saberes populares brasileiros estão em cartaz no Museu Inimá de Paula. A exposição “Caboclos da Amazônia” aborda as formas de viver das comunidades ribeirinhas do Norte do país, com curadoria assinada por Carlos Alcantarino. O espaço fica na Rua da Bahia, 1.201, Centro, e funciona nesta terça das 10h às 18h30, com entrada franca.

Quarta-feira (21/2)

“Clara Nunes – Eu sou a tal mineira” é uma das mostras que a coluna não se cansa de recomendar. O acervo, uma beleza, reúne 50 figurinos e adereços originais da cantora exibidos em conjunto pela primeira vez, no Museu da Moda (Rua da Bahia, 1.149, Centro). Documentos, objetos, adereços, recortes de jornais e fotografias oferecem amplo panorama da trajetória de Clara, a primeira mulher que vendeu mais de 400 mil cópias no país. Ela fez história com o LP “Alvorecer”, seu primeiro disco de ouro. A entrada é gratuita, e o museu funciona de quarta-feira a sábado, das 10h às 18h.

Quinta-feira (22/2)

“Três tempos”, exposição da artista carioca Julia Arbex, foi aberta na Casa Fiat pouco antes do carnaval. A exposição é uma das novidades da temporada 2024. Júlia usa o carvão como matéria-prima para seus desenhos. A mostra, atração do 6º Programa de Seleção da Piccola Galleria, pode ser visitada até 24 de março e está dividida em dois espaços: “Terra plana” e “Deslocamentos continentais”. A galeria fica na Praça da Liberdade, 10, Funcionários, e pode ser visitada de terça a sexta, das 10h às 21h; sábado e domingo, das 10h às 18h.