O Desfile das Campeãs, que marca a volta das escolas do Grupo Especial à Marquês de Sapucaí, no sábado, depois da Quarta-feira de Cinzas, é, naturalmente, um evento marcado pela emoção. O reencontro das escolas com o público, no dia 17, entrou para a história do carnaval carioca no ano em que se comemora os 40 anos do sambódromo.



• REVERÊNCIA AO SAMBA

O público – que por volta das 21h15 ocupava todos os setores do sambódromo – foi surpreendido com uma das mais belas performances musicais. Anitta e Zeca Pagodinho seguiram em desfile do centro da passarela em direção à Apoteose, onde se encontram com Alcione, a quem prestaram reverência. “Alguém me avisou”, de Caetano Veloso, foi uma das músicas escolhidas por Anitta. “Deixa a vida me levar” selou o dueto da cantora com Zeca Pagodinho. Alcione, por sua vez, cantou “Não deixe o samba morrer”, música do disco “A voz do samba”, lançado em 1975.



• E FEZ-SE A LUZ

A grande novidade, que levou a plateia ao delírio, foi o novo sistema de luz do sambódromo, que passou a ser utilizado com mais técnica este ano. Na prática, todas as escolas têm a luz como elemento surpresa que valoriza e surpreende o enredo. Sábado, no Desfile das Campeãs, as seis classificadas mostraram que estão afinadas com a tecnologia. Uma beleza sem tamanho.



• CORRE-CORRE

Festa linda, emoção à flor da pele, mas foi uma correria para fazer com que as escolas cumprissem o tempo regulamentar e desfilassem no horário previsto. Não foi o que aconteceu, porém. Em alguns momentos, a sensação era de correria, com os carros passando muito rápido. O que não se esperava também era a quebra de um carro da Viradouro, a campeã de 2024. Com isso, o desfile atrasou 40 minutos, reconfigurando a apresentação da Vermelho e Branco, que entrou na avenida com sol a pino.



• COMO PRAGA

Seguindo a mesma tendência escabrosa do consumo de cigarro eletrônico pelas ruas da cidade, nos camarotes, o cigarro que comprovadamente faz mal terrível para saúde continua sendo consumido como se fosse água. Não dá para entender como tanta gente nova, com acesso à informação, se joga em um vício tão fatal.