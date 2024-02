Nove anos depois de sua última passagem por Belo Horizonte, em 2015, com o espetáculo “Infância, plumas e tiros”, de Jô Bilac, a atriz carioca Bianca Byington retorna à capital mineira em março, no palco do CCBB, como protagonista do infantil “A Comunidade do Arco-íris”, de Caio Fernando Abreu. “Um texto surpreendentemente leve, sem perder a ironia e o sarcasmo de Caio”, comenta a atriz. A peça cumpre temporada de 1º a 25 de março.



• NO CORO

Apesar de atuações inesquecíveis em “Perigosas peruas” (1992) e “Quatro por quatro” (1994), novelas da Rede Globo, a estreia de Bianca ocorreu no teatro, em 1978, na primeira montagem do musical infantil “Os Saltimbancos”, no Canecão. “Uma versão histórica da peça de Chico Buarque, com Marieta Severo, Miúcha, Pedro Paulo Rangel e ninguém menos que Grande Otelo. Lembro-me dele vestido de jumento sentado no camarim. Eu tinha apenas 12 anos e integrava o coro infantil”, recorda Bianca. Em 2012, ela participou de nova versão da montagem, desta vez no papel da Galinha.



• NOVOS PROJETOS

Com mais de 45 anos de carreira, premiações no cinema e diversas participações em novelas, Bianca Byington se prepara para novos trabalhos na Casa Quintal Artes Cênicas – espaço de cursos, leituras e apresentações fundado por ela que funciona em um casarão perto da Lapa, no Rio de Janeiro. “É um projeto ainda embrionário, estamos propondo adaptações de contos de autores brasileiros e estrangeiros”, adianta. Também estarão em cena os atores Pedro Brício, Márcio Vitor e

Raquel Carro.



• SOCIOAMBIENTAL

A partir desta segunda-feira (19/2), estarão abertas as inscrições para a seleção de produções audiovisuais que vão integrar a programação do VERdeCINE – Festival Socioambiental de Filmes, que será realizado em junho, em Lavras, e está relacionado aos temas fome zero e agricultura sustentável. As produções podem ser inscritas por meio do site www.verdecine.com.br



• CONGONHAS

O português Feliciano Mendes, fundador de uma joia barroca de Minas Gerais, o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, é tema do livro “Congonhas: Da fé de Feliciano à genialidade de Aleijadinho”, de Domingos Teodoro da Costa, cuja segunda edição ganhou sessão de autógrafos na “Cidade dos Profetas”, neste fim de semana, e será lançada no próximo sábado (24/2), às 11h, na Livraria da Rua, em BH.