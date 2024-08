Três pessoas morreram em um acidente nesta sexta-feira (9/8) na BR-354, próximo à Comunidade de Abacaxis, em Bambuí, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A caminhonete em que as vítimas estavam invadiu a contramão e bateu de frente com uma carreta na altura do Km 425.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista da carreta, de 43 anos, relatou que se deparou com o veículo na contramão ao fazer uma curva acentuada. Ele disse que tentou frear, mas não conseguiu evitar a batida. Com o impacto, a carreta saiu da pista e tombou.



O motorista da caminhonete, de 28 anos, e os outros dois ocupantes morreram no local do acidente. Os nomes e idades das vítimas não foram divulgados. Conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os três ficaram presos às ferragens.



O caminhoneiro sofreu ferimentos leves. Ele recebeu os primeiros atendimentos, medicação, e foi levado para o Hospital Nossa Senhora do Brasil, em Bambuí.









Simulacro de arma





De acordo com a Polícia Rodoviária, um simulacro de arma de fogo foi encontrado dentro da caminhonete, próximo a um dos passageiros. O objeto foi apreendido e levado para a delegacia de Bambuí para investigação.





*Amanda Quintiliano - Especial para o EM