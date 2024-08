O chute do homem atingiu a boca do cachorro

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem, coletor de lixo, chuta um cachorro em Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH. A dona do animal conta que o agressor atingiu o cachorro na boca e quebrou um dos dentes dele. O caso aconteceu na manhã dessa quinta-feira (8/8).

“Na hora que meu cachorro chorou, eu olhei pela câmera e vi o lixeiro pegando meu lixo. Peguei meu celular, voltei a filmagem e vi que ele chutou meu cachorro”, conta a dona do Bolinha, que preferiu não se identificar. Um dos dentes do animal foi arrancado com o chute e outro foi trincado.













A dona do cachorro Bolinha conta que foi atrás do coletor de lixo para tirar satisfação. A princípio, ele negou que havia chutado o animal. Quando confrontado com a informação de que o momento estava registrado por câmeras, disse que estava apenas espantando o cachorro para ele não rasgar o lixo.





Mais uma vez, a dona do animal disse que viu o chute no vídeo. O homem diz que só chutou porque o cachorro estava avançando nele, o que a dona nega.





Depois do acontecido, a dona de Bolinha decidiu publicar o vídeo do momento, mas não fez boletim de ocorrência. Ela alega que o homem foi demitido e que o Ministério Público entrou em contato com ela.

