Ao menos 24 bairros de Belo Horizonte terão interrupção no abastecimento de água nesta segunda-feira (13/8). Com isso, a terceira semana do mês de agosto irá começar sem água em bairros das regionais Norte, Noroeste e Pampulha da capital mineira. Veja lista completa abaixo.





De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o motivo da falta de fornecimento de água é uma manutenção operacional no sistema de água.





A companhia ainda informou que a previsão é que a água retorne de forma gradativa apenas ao longo da madrugada da terça-feira (13/8).

Os imóveis que possuem caixa d’ água podem não sofrer as consequências da falta de abastecimento.

Saiba quais serão os bairros afetados