A chuva pode voltar a Belo Horizonte após 113 dias sem uma gota d'água. De acordo com previsão meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é esperado um céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, a partir do final da tarde desta sexta-feira (9).

Pela manhã a temperatura mínima foi de 13°C, a máxima estimada é de 29°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 25% à tarde. Na estação Cercadinho, a sensação térmica chegou a 13,5°C, às 4h.



Para o sábado (10), a previsão é também de céu claro a parcialmente nublado pela manhã, mas à tarde e noite é esperado um céu encoberto com chances de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade deve ficar em 45%, a mínima em 16°C e máxima de 26°C.

O cenário de tempo seco e frio volta no domingo (11), quando a previsão é de céu claro com poucas nuvens. A mínima será de 11°C, a máxima de 26°C e umidade na casa dos 30%.

