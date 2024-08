A vida do motorista que passa pela BR-381, a Fernão Dias, é complicada na manhã desta sexta-feira (9/8). A rodovia registra ao menos dois acidentes graves em diferentes pontos.





Na altura do km 892, em Cambuí, Sul de Minas, um capotamento de carro interdita a faixa da esquerda no sentido Belo Horizonte. A Arteris, concessionária que administra a pista, foi acionada por volta das 7h40.





As equipes de atendimento pré-hospitalar da concessionária avaliaram as vítimas no local. Duas pessoas tiveram ferimentos leves e uma foi socorrida em estado moderado, de acordo com a Arteris. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Pouso Alegre.

Em outro ponto, no km 600,2, em Carmópolis de Minas, Centro-Oeste de Minas Gerais, uma carreta carregada com 45 mil quilos de gesso bateu contra a divisão metálica da pista. O motorista não se feriu.





A concessionária foi acionada por volta das 4h. A pista chegou a ficar fechada no sentido São Paulo por algumas horas. No momento, a faixa esquerda está interditada e há três quilômetros de fila.

