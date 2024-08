Uma batida frontal entre dois caminhões interdita a BR-267, na altura da cidade de Bicas, na Zona da Mata, há cerca de 12 horas. O acidente aconteceu no início da noite dessa quinta-feira (8/8), no km 72.





Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu quando o pneu de um dos caminhões estourou. O motorista perdeu o controle da direção e bateu de frente com o outro veículo que seguia no sentido contrário.





O impacto iniciou um incêndio no caminhão que transportava 30 toneladas de café a granel.





As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram atendimento aos motoristas. Ambos foram conduzidos ao hospital conscientes e orientados. Uma das vítimas foi socorrida com suspeita de fratura no membro inferior esquerdo.

No local, o Corpo de Bombeiros realizou o isolamento da área e combate às chamas, que se espalharam devido ao grande volume da carga.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve presente, controlando o trânsito em meia pista. Até o início da manhã de hoje, a pista seguia fechada. Às 6h43, a PRF informou que o trânsito flui em meia pista de forma precária.





Tentativas de remoção dos veículos com guinchos não tiveram sucesso e foi necessário o uso de um guindaste de 30 toneladas.





As guarnições, em conjunto com o apoio de uma retroescavadeira, continuam no local na manhã de hoje realizando atividades de prevenção de acidentes e contenção das chamas.

