Sabia que a sua formação pode ser aplicada em áreas do Corpo de Bombeiros? Isso mesmo, o seu conhecimento adquirido no curso superior pode ser aproveitado em áreas específicas da corporação e você tem a chance de trabalhar nos bombeiros apenas com a faculdade.

Para quem se interessou, o período de inscrição para o concurso do Corpo de Bombeiros se encerra em 23 de agosto. As inscrições podem ser realizadas por meio do site do Idecan. Já as provas serão aplicadas no dia 29 de setembro.

São 329 vagas com salários que podem chegar a R$ 11 mil. Os editais são para os cursos de Formação de Oficiais (CFO), Formação de Soldados (CFSd) e Especialistas (CFSd Especialistas). Também foi publicado o edital para o Estágio Preparatório de Saúde (EPOSau).

No CFSd, o conhecimento pode ajudar no atendimento operacional, em especial, na área de Atendimento Pré-Hospitalar. Já o CFO forma gestores que, no início da carreira, irão atuar na coordenação do serviço operacional, e a médio e longo prazos, ocuparão cargos de gerenciamento de diretorias, centros, assessorias e outras sessões.

Em quais áreas do bombeiros o ensino superior pode ser aplicado?

Engenharia e Ciências Exatas: setor de prevenção contra incêndio e pânico, gestão de emergências envolvendo produtos perigosos, perícias de incêndio, setores administrativos de suprimento, manutenção e logística.

Biológicas: assessoria de assistência à saúde, treinamento físico militar, atendimento pré-hospitalar, abordagem a tentativas de suicídio, captura de animais silvestres, busca e salvamento com cães.

Humanas: assessoria jurídica, corregedoria, setores de recursos humanos, direito administrativo, justiça e disciplina.

