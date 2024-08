Inscritos no Concurso Nacional Unificado (CNU) já podem conferir os locais que farão as provas, previstas para domingo, dia 18 de agosto, em todo o país. Essa informação pode ser checada na aba "área do candidato", pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame.

Além dos locais de prova, o cartão de confirmação do candidato contém informações como o número de inscrição, a data e a hora prova do concurso. Embora não seja obrigatório, o Ministério da Gestão e Inovação recomenda que candidatos levem o cartão de confirmação na prova.

Preparação

A preparação para o Concurso Nacional Unificado está na reta final! Ao longo deste ano, os candidatos tiveram suas expectativas quebradas — com o adiamento das provas no dia 5 de maio por causa das enchentes no Rio Grande do Sul — e renovadas, com o anúncio da data do CNU para o 18 de agosto.

Até o dia da prova, professores e especialistas em concursos públicos recomendam revisar conteúdos já estudados, além de fazer apostilas e simulados. Esse não é o momento, ainda segundo especialistas consultados pelo Correio, de se aventurar em conteúdos novos, mas sim de garantia nos assuntos já estudados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia