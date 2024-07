SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O TRF5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região) abre, nesta terça-feira (30), as inscrições para o concurso público que vai contratar servidores com salários que vão de R$ 8.529,64 a R$ 13.994,76. As chances são para cadastro de reserva. Os funcionários contam ainda com auxílio-alimentação e outros benefícios.





As inscrições poderão ser realizadas até 27 de agosto, no site da banca organizadora IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação). A taxa é de R$ 110, para cargos de analista judiciário, e R$ 75, para os cargos de técnico judiciário.





O edital com as regras da seleção foi publicado nesta segunda (29). Há chances em todas as seções judiciárias que ficam nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.





As provas estão previstas para o dia 13 de outubro. O exame será realizado nas capitais Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Maceió e Aracaju, conforme opção de estado de classificação indicada pelo candidato no ato da inscrição.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, a partir da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período. Uma parcela das vagas que surgirem nesse prazo será assegurada a pessoas com deficiência, negras e indígenas.





Para participar, os interessados devem ter ensino superior e seguir as regras do edital.

CARGOS E ÁREAS DISPONÍVEIS NO CONCURSO





- Analista Judiciário





- Área administrativa: apoio especializado em análise de dados, análise de sistemas de informação, arquitetura, arquivologia, biblioteconomia, comunicação social, contabilidade, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, estatística, governança e gestão de tecnologia da informação, medicina - clínica geral, medicina - psiquiatria, odontologia, psicologia, segurança da informação, suporte em tecnologia da informação Área Judiciária: oficial de Justiça e avaliador federal





- Técnico Judiciário





- Área administrativa Agente da Polícia Judicial Área de apoio especializado em contabilidade