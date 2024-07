O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) publicou nesta segunda-feira (22/7) o edital de abertura do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de analista. O cargo exige ensino superior a depender da ênfase. A remuneração é de R$ 20.900,00, para jornada de trabalho de 35 horas semanais.

Interessados poderão se inscrever, por meio da página oficial do concurso, no período entre esta sexta-feira (26/7) e 19 de agosto. Para garantir a inscrição, é preciso pagar uma taxa de R$ 110. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem pedir a isenção do valor entre os dias 26 de julho a 2 de agosto.

Ao todo, a seleção oferece 900 vagas, sendo 150 oportunidades imediatas e 750 vagas para formação de cadastro reserva. As chances são para as seguintes ênfases:

Administração

Análise de sistemas — Cibersegurança

Análise de sistemas — Desenvolvimento

Análise de sistemas — Suporte

Arquitetura - Urbanismo

Arquivologia digital

Ciências contábeis

Ciência de dados

Comunicação social

Direito

Economia

Engenharia

Psicologia organizacional

Do total de vagas ofertadas inicialmente no certame e das que vierem a ser criadas durante o seu prazo de validade, 15% serão reservadas às pessoas com deficiência e 30% serão reservadas aos candidatos autodeclarados pessoa negra.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. Ambos os exames, bem como a aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos negros, serão realizadas em todas as 26 capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal. Aplicação das provas está prevista para 13 de outubro.