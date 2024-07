O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) abriu as inscrições para concurso público. Serão preenchidas dez vagas de nível superior, sendo oito para fiscais e duas para profissionais das áreas da Civil e da Geologia e Minas. Além disso, será feito cadastro de reserva para outros oito cargos.

Os interessados em participar devem acessar o site da banca organizadora Legalle Concursos e preencher os requisitos. O prazo de inscrição é até 11 de agosto e custa o valor de R$50. Já as provas serão realizadas no dia 15 de setembro.

Quais os requisitos?

Para preencher os lugares é necessário ser bacharel em uma das profissões registradas no Sistema Confea/Crea, e para a modalidade Fiscal de Nível Superior ainda é preciso carteira nacional de habilitação de categoria B, e disponibilidade para viagens.

As vagas para fiscal serão distribuídas pelas unidades do Crea-MG no estado, já as demais serão destinadas a sede em Belo Horizonte.

Já o cadastro reserva terá oportunidades em áreas como agronomia, elétrica, engenharia química, mecânica e metalurgia, agrimensura e segurança do trabalho. Também será possível atuar em web design e Tecnologia e Segurança da Informação, com formação na sua respectiva área.

Carga horária e remuneração

A carga horária para todas as opções é de 40 horas semanais, e os salários variam de R$ 8.234,26 a R$12.462,57, acrescido de gratificação de R$1.055,64 para a função de Fiscal.

O presidente do Crea-MG, Marcos Venicius Gervásio, diz que o concurso tem como objetivo reforçar o quadro técnico do Conselho para atender melhor a sociedade. “Umas das nossas principais preocupações foi garantir que o salário mínimo para o profissional de engenharia, agronomia e geociências fosse cumprido, valorizando as nossas profissões”, afirma.

Segundo ele, a realização do concurso público em várias cidades do interior possibilita maior participação de profissionais em todo o estado.

Local de aplicação das provas

O concurso terá provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório. A validade dele é de dois anos e pode ser prorrogado uma única vez, por igual período.

O teste será aplicado em BH, Montes Claros, Patos de Minas, Uberlândia, Divinópolis, Varginha, Pouso Alegre, Juiz de Fora, Ipatinga e Governador Valadares para a vaga de fiscal, e somente na capital mineira para as demais vagas. Acesse o edital do concurso clicando aqui.