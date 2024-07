Fachada do prédio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, via publicação no Diário Oficial da União desta terça-feira (16/7), retificação do edital para o concurso público unificado da Justiça Eleitoral. Nele, a instituição divulga a nova data para a aplicação das provas, que deveriam nomear os aprovados em julho de 2025.

De acordo com a publicação, a data da aplicação das provas foi transferida para 8 de dezembro. O dia marca quase quatro meses depois da data antes divulgada, de 22 de setembro.

O concurso disponibiliza 412 vagas distribuídas os Tribunais Regionais Eleitorais de todos os estados do país e Distrito Federal, menos do Tocantins, além do Tribunal Superior Eleitoral, sediado em Brasília, com salários de até R$ 13.994,78 para vagas de analista judiciário ou técnico judiciário. Até o momento, 547 mil inscrições preliminares já foram feitas.

Para o TSE, a nova data prevê dar maior segurança aos concursados, a partir de uma aplicação de prazo para preparação para as provas. Com isso, será assegurado o tempo necessário para correção dos resultados e nomeação dos aprovados.

A data em dezembro agora impõe uma nova data de divulgação dos resultados, antes previstos para junho de 2025. Isso porque o processo de apuração das provas deve garantir que os realizadores do concurso público possam tomar todas as providências e fases do concurso. Além disso, deverão ser feitas alterações referentes ao número de vagas, que foram anunciadas com uma oferta em maior número que inicialmente.

Inscrições

O interessado em participar do TSE Unificado deve preencher o formulário de inscrição no site do Cebraspe até o prazo de 18 de julho, quinta-feira. Para a inscrição para as vagas de analista judiciário, deverá ser paga uma taxa de R$ 130, enquanto para as vagas de técnico judiciário, a taxa é de R$ 85, através da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), disponível na página do Cebraspe.

O pagamento deve ser feito após a impressão da GRU em qualquer banco, caixas lotéricas ou Correios. O pagamento via Pix também é oferecido, disponibilizado na versão da GRU Cobrança vinculada no e-mail.