A Câmara de Belo Horizonte (CMBH) e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) firmaram um convênio para promover uma campanha de combate à desinformação durante o período eleitoral deste ano. A ação será iniciada neste sábado (6/7) com alertas, por meio de peças em TVs, rádios, bancas de jornais e outros locais de publicidade, sobre o uso das fake news e inteligência artificial para desinformar e confundir os eleitores.

A iniciativa também vai orientar a população sobre como buscar a informação correta e onde encontrar fontes oficiais, além de incentivar que as irregularidades sejam denunciadas pelos eleitores. Posteriormente, também serão veiculadas peças com orientações que devem ser tomadas no dia do pleito.

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Carmén Lúcia, vem demonstrando preocupação com a desinformação nos meses que antecedem a disputa eleitoral. Empossada no início de junho, ela disse, em seu discurso de posse, que a mentira digital é um dos desafios a serem enfrentados. Na ocasião, a presidente do TSE alertou que as mentiras serão investigadas e, caso seja provado o ato ilícito, haverá punição

Em visita ao TRE-MG, em junho, Carmén Lúcia destacou parcerias com instituições como a Polícia Federal e o Ministério da Justiça. Na ocasião, ela pontuo que, em um cenário de ódios e inverdades, a Justiça Eleitoral tem a responsabilidade de garantir a lisura da eleição e a posse do vencedor.