Pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) expressaram solidariedade ao prefeito Fuad Noman (PSD) após ele anunciar o tratamento de um câncer. O comunicado de Fuad foi feito nesta quinta-feira (4/7) e gerou uma onda de apoio e mensagens ao chefe do Executivo municipal.

Em suas redes sociais, o deputado federal Rogério Correia prestou solidariedade e disse que está na torcida para sua "pronta recuperação". "Minha total solidariedade ao prefeito? @fuadnoman e a torcida e orações para sua pronta recuperação", escreveu o deputado federal Rogério Correia, pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores.

Duda Salabert, também deputada federal e pré-candidata à PBH pelo PDT, desejou que o tratamento do câncer seja "rápido e resolutivo". Em sua mensagem, a parlamentar também destacou que em momentos como esse é preciso deixar as "divergências políticas" de lado.

"Meu mais sincero desejo de pronta recuperação ao Prefeito Fuad Noman. Que o tratamento da doença seja rápido e resolutivo. Apesar das divergências que temos, na política brigam as ideias e nunca as pessoas. Aproveito para agradecer ao Fuad pela trajetória pública que tanto contribuiu e contribui na literatura e na gestão pública do país.", escreveu.

Tratamento de câncer

Fuad Noman informou nesta quinta-feira que iniciou um tratamento de câncer. Segundo o prefeito da capital mineira, durante exames de rotina realizados recentemente, foi detectado um pequeno linfoma abdominal. Em coletiva, Fuad afirmou que já realizou uma cirurgia "bem-sucedida".



Fuad também enfatizou que continuará exercendo o cargo de prefeito e também reafirmou a sua pré-candidatura à reeleição. De acordo com o prefeito, a decisão de comunicar a doença foi tomada após conversas com sua família e com o seu médico pessoal. O pronunciamento foi feito ao lado da esposa e rodeado de seus secretários.

Já a ex-secretária de Estado de Planejamento e Gestão Luísa Barreto (Novo) desejou a ele "um tratamento rápido e eficaz". "Recebi a notícia do diagnóstico positivo do prefeito Fuad Noman para um Linfoma não Hodgkin. Desejo a ele um tratamento rápido e eficaz e uma pronta recuperação!", escreveu.



Matéria em atualização.