Começa nesta terça-feira (4/6) o período de inscrição para o concurso unificado da Justiça Eleitoral, que ficou conhecido como TSE Unificado. Os interessados devem acessar o site da Cebraspe, banca organizadora do certame até o dia o dia 18 de julho, prazo final para inscrição do concurso.

O edital, publicado na última quarta-feira (29/4) no Diário Oficial da União, prevê 389 vagas, todas para nível superior. Sendo 116 para cargos de analista judiciário e 273 para cargos de técnico judiciário. Os salários variam de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78.

As provas serão realizadas no dia 22 de setembro em todo país. Segundo o edital, as vagas serão distribuídas entre os tribunais participantes: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e 26 tribunais regionais eleitorais (TREs). Apenas o TRE de Tocantins ficou de fora, uma vez que há concurso válido para o órgão em andamento.

As normas gerais para o certame foram estabelecidas pela Resolução TSE nº 23.724, de 10 de outubro de 2023, que prevê a reserva de 20% de vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas.