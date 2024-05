O Governo do Estado publicou, nesta sexta-feira (24/5), a homologação do concurso público da Secretaria de Educação. O resultado com os nomes dos aprovados está disponível no Diário Oficial de Minas Gerais, a partir da página 31.

A publicação foi feita por meio das Secretarias de Estado de Educação (SEE/MG) e de Planejamento e Gestão (Seplag/MG), regido pelo Edital SEE/SEPLAG nº 3/2023. A previsão é que no início de junho seja divulgado o primeiro lote com os nomeados do concurso da educação.





De acordo com a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, esse concurso trará milhares de servidores efetivos para as escolas mineiras, entre professores e outros profissionais. "É um processo importante que possibilita que os servidores possam se dedicar de maneira permanente à melhoria da educação no nosso estado e à formação dos nossos alunos", enfatiza.



Nomeações

No dia 4 de junho serão publicadas as primeiras nomeações do concurso, que foi executado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Neste primeiro lote, o Governo de Minas vai contemplar mais de 2 mil candidatos aprovados. Os demais lotes serão publicados ao longo deste ano.

É importante que os candidatos fiquem atentos às publicações oficiais no Diário Oficial e no site da Fundação Getúlio Vargas, executora do certame, onde todas as informações relevantes serão divulgadas.

As vagas foram destinadas para atuação em Unidades de Ensino, Superintendências Regionais de Ensino (SREs), Núcleos de Acolhimento Educacional (NAE), Centros de Referência em Educação Especial Inclusiva (CREI) e Unidade Central.





O Governo de Minas informa que forma nomeados nos últimos cinco anos, um total de 24 mil servidores.