A BRF, empresa de alimentos e dona das marcas Sadia, Perdigão, Qualy e Claybom, está oferecendo mais de 2 mil vagas de emprego em todo o Brasil. Ao todo, são 61 cidades com oportunidades em setores como indústria, agropecuária, vendas e logística. Há vagas para PCD (pessoa com deficiência).

Em Minas Gerais, há 15 vagas em Uberlândia, no Triângulo, uma em Arceburgo, no Sul do estado, e seis vagas em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em determinadas regiões do Brasil, a companhia oferece vagas em programas de estágio e jovem aprendiz.

Em relação aos benefícios, a empresa disponibiliza salário compatível com o mercado; seguro de vida; plano de saúde; plano odontológico; auxílio-creche; auxílio farmácia; vale-alimentação e cesta de produtos.

Como se candidatar

Para se candidatar, os interessados devem ter idade mínima de 18 anos, carteira de vacinação atualizada e outros requisitos técnicos a depender da vaga pretendida.

Os candidatos devem acessar o site de talentos da BRF. Na plataforma, você vai escolher a localidade desejada e explorar as vagas disponíveis em diversas regiões do país.