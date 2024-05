Mais de 13 mil vagas de emprego estão disponíveis em Unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Minas Gerais nesta segunda-feira (27/05). Uberlândia, Belo Horizonte e Araxá são as cidades com mais postos de trabalho disponíveis.





Existem oportunidades para alimentador de linha de produção, com 1199 vagas; servente de obras, com 946 vagas; faxineiro, com 582 vagas; operador de caixa, com 552 vagas e outras. Os anúncios podem ser conferidos por meio da plataforma que reúne informações sobre as oportunidades oferecidas pelo Sine. Clique aqui para acessar.

O trabalhador interessado pode se inscrever para uma das vagas disponíveis por meio do aplicativo Sine Fácil, disponível para os aparelhos celulares com sistemas operacionais Android ou iOS. Ou agendar um atendimento presencial pela internet, neste link.