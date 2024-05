Uma pessoa morreu e três ficaram feridas num acidente, neste domingo (26/5), quando um caminhão de carga animal vazio capotou numa estrada vicinal próximo a Arinos, no Noroeste de Minas Gerais.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar da Segunda Companhia de Unaí, as causas do acidente ainda são desconhecidas. O caminhão tombou e parou fora da estrada.





Três dos ocupantes do veículo estavam feridos e precisaram ser desencarcerados das ferragens para serem socorridos. Eles foram atendidos por uma equipe do SAMU e levados para um hospital de Arinos.

A quarta vítima estava morta, na cabine do veículo. O corpo foi repassado a uma funerária de Arinos.