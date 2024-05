O acidente aconteceu na Rua Dona Sinvalina Neves, no Bairro Ribeiro de Abreu

Uma mulher e uma criança foram atropeladas por um carro desgovernado na tarde deste domingo (26) no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte. A mulher, de 23 anos, chegou a ficar inconsciente devido ao impacto do acidente.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um carro de cor prata desceu a rua desgovernado e atingiu as vítimas enquanto elas desembarcavam de outro veículo.

A criança, de 10 anos, foi socorrida pelo pai. Já a mulher foi atendida pelo Samu e levada para o Hospital João XXIII.

Oficiais do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local para ajudar no socorro às vítimas.





Leia também: Chacina na Grande BH: vítimas são sepultadas em clima de revolta