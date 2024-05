O proprietário de um clube de tiro de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi surpreendido com o disparo do alarme do seu estabelecimento, enquanto dormia em sua residência, na manhã deste domingo (26/5),



Rapidamente, ele foi verificar as câmeras de segurança e viu dois homens furtando oito armas (três pistolas, duas carabinas, um rifle, uma espingarda e um revólver) e 650 munições (500 munições recarregadas calibre 9mm, 50 cartuchos de 12 e 100 munições recarregadas calibre 40).

Os homens não foram presos. Ainda segundo informações do registro da Polícia Militar (PM) de Uberaba, um deles, de 29 anos, foi identificado.

Também consta no registro policial que para entrar no local, a dupla fez um buraco no muro lateral do estabelecimento com uma marreta pequena.

Em seguida, os suspeitos alimentaram um cão de guarda da raça rottweiller com salsichas preparadas com um suposto sonífero, que fez com que o cão adormecesse durante a ação criminosa.



Para identificar um dos suspeitos, a PM contou com as imagens de câmeras de segurança e com levantamentos feitos com vizinhos do clube de tiros.