Um casal comprou carro novo com dinheiro dado por um cantor sertanejo e quase foi assaltado na última segunda-feira (20), em Uberlândia, Minas Gerais. O vídeo, viralizado nas redes sociais, mostra o momento em que Luísa Alexandra e Fênix Oliveira dão uma surra nos criminosos.





Segundo o G1, Luísa Alexandra e Fênix Oliveira contaram que ganharam R$16 mil de um cantor sertanejo para adquirir uma moto, enquanto um deles trabalhava em um bar já frequentado pelo artista.





"Trabalho como garçonete em um bar que o sertanejo sempre frequenta. Estava atendendo à mesa em que ele estava com a esposa e os amigos. Ele gostou muito de mim, até choramos juntos. Ele me perguntou do que eu ia trabalhar e contei que era de moto com meu marido. Em seguida, ele perguntou quanto custava minha moto dos sonhos. Disse que era R$ 16 mil e ele me fez o Pix na hora", relatou Luísa.





Entretanto, ao invés de comprar a moto, Luísa optou por comprar um carro, pois, segundo ela, atenderia melhor às necessidades da família. Vale ressaltar que, em momento algum o casal revela a identidade do artista. Além dos R$ 16 mil, o sertanejo ainda deixou uma gorjeta de R$1 mil.





O cantor ainda pediu para que Luísa honrasse a promessa de que usaria o veículo para trabalhar com seu esposo e, sem voltar atrás, ela foi lá e cumpriu. Porém, dois dias depois, ocorreu o susto com o quase roubo. O casal afirmou ainda que resolveu reagir ao assalto depois de perceber que os criminosos não estavam armados, pois o carro, além de novo, ainda não tinha seguro.