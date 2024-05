O médico anestesista Walter José Roberte Borges, 50 anos, sofreu um infarto em Pelotas, no Rio Grande do Sul, na última segunda-feira (20/5)

O médico anestesista Walter José Roberte Borges, 50 anos, sofreu um infarto em Pelotas, no Rio Grande do Sul, na última segunda-feira (20/5). Natural de Linhares, no Espírito Santo, o profissional viajou até a cidade gaúcha para ajudar as vítimas das enchentes. Segundo os familiares, exames indicam que Walter está em estado vegetativo.

"Ele passou mais de 8 minutos sem oxigenação. Agora foram diagnosticadas algumas lesões cerebrais que indicam estado vegetativo. Ele é rodeado de médicos na família, e eles se juntaram para pedir uma ressonância, até para a família entender o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida nele", afirmou o cunhado do médico, Herik Assis, ao g1.





O médico está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital de Pelotas. Segundo o cunhado, a família tenta levá-lo para o Espírito Santo, para que o tratamento ocorra próximo dos familiares.

O Correio tenta contato com a Secretaria de Saúde de Pelotas e do Espírito Santo para saber mais informações sobre o estado de saúde do médico, mas até a publicação desta matéria o jornal não obteve retorno.

Médico voluntário morreu

Em 13 de maio, o médico voluntário Leandro Medice morreu em um abrigo de São Leopoldo (RS). A suspeita é que Leandro tenha tido um mal súbito. Morador de Vila Velha, na região metropolitana de Vitória, o profissional estava no Rio Grande do Sul para prestar socorro às vítimas das enchentes que atingem o estado gaúcho.





Leandro era formado em medicina e em fisioterapeuta, e fez especialização em cardiologia. Ele atendeu no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e atuou no Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) entre 2012 e 2021, como médico intensivista na unidade de terapia intensiva (UTI).