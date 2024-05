A água potável e os alimentos lideram a lista de doações que chegaram ao Rio Grande do Sul para os afetados pelas enchentes. Foram 1,5 milhão de litros e 202 toneladas de alimentos.





Também foram doados 364,5 mil kits de roupa, 244,4 mil kits de material de higiene pessoal. As cestas básicas foram 166 mil.

Além destes, também foram doados materiais de limpeza, ração para animais, fraldas e kits de roupa de cama, mesa e banho.





Os três municípios mais afetados pela tragédia foram os que mais receberam doações.





Porto Alegre recebeu 258 mil litros de água potável, 213 mil kits de roupas e 55 mil kilos de alimentos.





Para Canoas foram destinados 123 mil litros de água, 39 toneladas que comida, 19,4 mil litros de leite e 35 mil kits de roupas, entre outros.





Já para Eldorado do Sul foram enviados 267 mil litros de água, 19,4 mil kits de roupas e 14,6 mil de higiene pessoal.





Até as 17h deste sábado (25), o estado do Rio Grande do Sul anunciou que o valor arrecadado em doações via pix ultrapassava os R$ 116,8 milhões.





Segundo informações da página SOS Enchentes, do governo do estado, famílias serão beneficiadas com os valores doados via pix. Ao todo, 25,5 mil famílias foram identificadas pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão para receber os valores.





No dia 17 de maio, os recursos foram disponibilizados para as primeiras 428 famílias das cidades de Arroio do Meio e Encantado.





O cronograma para pagamento nas demais cidades será divulgado nos próximos dias pelo Governo do Estado aqui.