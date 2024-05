FOLHAPRESS - A Marinha do Brasil e a Marinha dos Estados Unidos se reúnem nesta segunda-feira (27) para a distribuição de doações em cidades afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Dois navios, helicópteros militares e oficiais das duas marinhas participam da operação, considerada pela corporação brasileira como típica de guerra.





A ação se inicia com o deslocamento do navio norte-americano USNS John Lenthall do porto do Rio de Janeiro para a área marítima do RS, onde encontra o Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) "Atlântico". Em alto-mar, helicópteros militares irão transferir donativos do John Lenthall para o maior navio de guerra da América Latina.





Após receber toda a carga, o NAM "Atlântico" atracará novamente em Rio Grande (RS) para desembarcar as doações arrecadadas e armazenadas pela Marinha do Brasil. Entre elas, água mineral, alimentos não perecíveis, ração e materiais de higiene e limpeza.





A ação é um desdobramento da operação Southern Seas - 2024, um intercâmbio da força naval dos Estados Unidos com países da América do Sul.





No Brasil desde o dia 13 de maio, os militares fizeram treinamentos conjuntos que envolveram manobras de transferência de cargas na costa entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. O exercício faz parte das comemorações de 200 anos das relações diplomáticas com os EUA.

O navio USNS John Lenthall é integrante da força-tarefa capitaneada pelo porta-aviões USS George Washington, que tem o tamanho de três campos de futebol e capacidade de transportar até 6.000 pessoas e 90 aeronaves.





A marinha brasileira instalou um hospital de campanha na cidade de Guaíba (RS), uma das cidades mais afetadas pelas enchentes que totalizaram 165 óbitos no estado neste sábado (25). Também deslocou dez navios que realizaram o transporte de 400 toneladas de doações, 130 mil litros de água potável, além de viaturas, aeronaves, embarcações, equipamentos e suprimentos diversos para o estado.