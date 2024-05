Minas envia mais de 7 toneladas de alimentos e 100 mil litros de água ao Rio Grande do Sul

O Governo de Minas já destinou 7,3 toneladas de alimentos e 122,5 mil litros de água às vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A remessa de doações recebidas, triadas e destinadas até a última terça-feira (14/5) também inclui mais de mil outros itens, como material de limpeza, higiene, roupas e colchões.

Até agora, foram divulgadas 151 mortes devido às chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul, além de 540.192 desalojados; 77.199 pessoas estão em abrigos, segundo balanço até as 18h desta quinta-feira (16/5).

Os materiais foram enviados pelo Serviço Social Autônomo (Servas), com apoio da Coordenadoria de Defesa Civil (Cedec). A ajuda humanitária mineira integra o Programa de Proteção Emergencial (PPE) do Servas.

Agora, a campanha tem uma nova prioridade. O recebimento de água, colchões, cobertores, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene para atender as necessidades da população.

O que doar

Estão sendo arrecadados itens prioritários, como água, colchões, cobertores, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza (vide água sanitária, desinfetante, sabão em barra etc) e higiene (creme dental, escova de dente, sabonete, absorvente, shampoo e condicionador). É importante ressaltar que os itens devem estar dentro do prazo de validade.

Além desses materiais, a contribuição em dinheiro também pode ser feita ao PPE, por meio da chave PIX: ppe@servas.org.br.

Onde doar

As doações podem ser feitas diretamente na sede do Servas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

- Avenida Cristóvão Colombo, 683 – Funcionários, Belo Horizonte

Há também pontos de coletas cadastrados na instituição, que já soma 18 parcerias confirmadas. Doações de grande volume devem ser agendadas pelo telefone: (31) 3349-2400.

Voluntários

Os interessados em contribuir como voluntário devem realizar o cadastro no site www.servas.org.br, por meio do formulário de inscrição e aguardar o contato da equipe do Servas.

O trabalho inclui separar, empacotar e etiquetar itens, montar kits para distribuição e carregar os caminhões que saem com os donativos para as cidades gaúchas.

Outros pontos de doação em BH

Em Belo Horizonte, diversos locais estão recebendo doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. A maioria dos donativos vão ser destinados a entidades como Correios, Cruz Vermelha de Minas Gerais e Serviço Social Autônomo (Servas), que estão responsáveis pelo envio dos insumos.