Um homem de 35 anos, vereador no município de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nessa quarta-feira (15/5), por tentativa de homicídio contra um idoso, de 70.

Conforme apurado pela PCMG, no dia 14 de fevereiro do ano passado, o suspeito tentou matar a vítima, seu vizinho, com golpes de canivete e pedra. O idoso, contudo, conseguiu buscar socorro com vizinhos e sobreviveu. O caso aconteceu na comunidade Capão do Bebedouro.

De acordo com as investigações, os envolvidos tinham desavenças antigas. A vítima teria denunciado o parlamentar por suposta infração ambiental. Em 2022, o idoso chegou a registrar ocorrência de ameaça contra o suspeito, ocasião que ficou resolvida em um acordo judicial entre os dois.

Quanto ao dia da tentativa de homicídio, a delegada responsável pelo caso, Susana Behenck, destacou os indícios colhidos com testemunhas. “Os elementos informativos apontaram que o investigado foi flagrado por um vizinho conversando com a vítima momentos antes dela buscar socorro em razão dos ferimentos”.

Ao ser questionada pela PCMG, a vítima alegou que o investigado teria iniciado uma conversa amigável e, de surpresa, passou a desferir golpes contra ela, deixando-a desacordada.

Já de acordo com a versão do vereador, o idoso de 70 anos teria iniciado as agressões com um canivete, sendo desarmado pelo investigado, que o golpeou em legítima defesa.

“As investigações foram concluídas, e o investigado foi indiciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e com causa de aumento de pena por ser a vítima maior de 60 anos”, concluiu a delegada.