Um idoso, de 65 anos, foi assassinado a tiros nessa quarta-feira (15/5), em Itabira, na Região Central de Minas. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi morto porque queria evitar o tráfico de drogas no lote dele.

Segundo o B.O., a Polícia Militar foi chamada após receber informações de que um homem tinha sido baleado e estava caído no chão.

Ao chegar ao local, a vítima já se encontrava desacordada. De acordo com relatos da mulher do idoso, o confronto começou quando um homem, de 26 anos, chegou à residência da vítima e o chamou até o portão para discutir sobre a construção de um muro em um terreno no Bairro Eldorado, visando impedir o tráfico de drogas na região.





A vítima queria fazer o muro para evitar que o local fosse usado como ponto de venda e consumo de drogas, o que desagradou o suspeito do crime.

Nesse momento, o homem efetuou diversos disparos contra a vítima, ameaçou vizinhos e fugiu em seguida em uma motocicleta de cor preta em direção ao Bairro Campestre.

Durante os trabalhos da Perícia da Polícia Civil, o suspeito retornou ao local do crime em uma motocicleta vermelha, porém, conseguiu fugir novamente ao perceber a presença policial. Até o momento, ele não foi encontrado.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.