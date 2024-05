Um assalto foi impedido em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, por uma testemunha que, com o próprio carro, atropelou o ladrão. Uma câmera de segurança flagrou toda a ação. Apesar de ter fugido, o assaltante foi preso horas depois por ter deixado o seu celular cair no local do crime.

Nas imagens do sistema de segurança é possível ver a vítima já abordada pelo ladrão, que mexe no celular dela, no bairro Umuarama, na Zona Leste de Uberlândia. Uma picape se aproxima e o motorista conversa com o homem e com a mulher, que era assaltada. O criminoso disfarça e diz que está tudo bem.



O motorista parece ir embora, mas ele volta rapidamente de ré e bate na moto do ladrão, que cai com a perna machucada. Ele finge que vai sacar uma arma. O vídeo não mostra o que aconteceu, mas depois o assaltante fugiu.



O caso é que o celular do bandido ficou na rua e a Polícia Militar, após chamado das testemunhas, encontrou o aparelho e identificou o homem. Ele acabou preso minutos depois, quando deu entrada numa Unidade de Atendimento Integrado (UAI) à procura de atendimento médico.



O celular da vítima também foi recuperado. Ela saía do trabalho após uma plantão no Hospital de Clínicas, da Universidade Federal de Uberlândia.