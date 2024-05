Um homem, de 28 anos, foi preso por tentar assaltar pela terceira vez o mesmo motel na Rua Tupinambás, no Centro de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (25).

Segundo informações do tenente Hamilton da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o modo de agir do indivíduo chamava muita atenção. "Ele anunciava o roubo, fazendo o uso de faca. Trancava as vítimas em determinado local e assim roubava o estabelecimento e os pertences das pessoas", afirma.

O militar diz que o suspeito já cometeu este mesmo crime em outros estabelecimentos no Hipercentro. Em primeiro de maio, também no mesmo motel, o autor, armado de faca, trancou as vítimas em um dos quartos e fez o roubo. No dia seguinte, o alvo foi uma clínica odontológica na Avenida Amazonas. Desta vez, as vítimas foram levadas para o banheiro.

Já na segunda-feira (13), o suspeito voltou ao motel da Tupinambás. As vítimas relataram aos militares que reconheciam o suspeito. No mesmo dia, ele foi a uma loja de roupas na Avenida Amazonas. O indivíduo trancou a vítima em um banheiro, roubou o celular e R$ 4 mil.

Porém, a sorte acabou nessa quarta (15), quando o suspeito dos crimes foi pego pela polícia assaltando o mesmo motel pela terceira vez. "Ele tem uma extensa ficha criminal, de 28 passagens pela polícia, entre elas furto, ameaça, dano, tráfico ilícito de drogas, motim de preso, provocação de tumulto, fuga de presos e falsa identidade", relata o PM.



Entre os itens recuperados estão celulares, doces, salgados, isqueiro, óculos, cigarros e preservativos. Também foram apreendidos com ele drogas e bebidas alcoólicas. O suspeito foi levado para uma delegacia para o registro da ocorrência.