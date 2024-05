O Corpo de Bombeiros localizou o corpo de Luis Felipe Silva Torres, um estudante de 13 anos, nessa terça-feira (14/5), após dez dias de seu desaparecimento nas águas da Barra da Tijuca.





Os parentes do adolescente foram até o Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio, na manhã desta quarta-feira (15) para liberar o corpo.





De acordo com relatos, o estudante havia dito à sua mãe que iria jogar vídeo game, mas comunicou que estava indo à praia, apesar de não ter autorização.





Ele alegou que iria acompanhado do padrasto do amigo, o que foi aceito pela mãe. Uma das versões dos eventos sugere que o adulto entrou no mar mesmo com a bandeira vermelha, e os dois meninos o seguiram. Luis Felipe era filho único e residia em Jacarepaguá.