Uma criança de 3 anos morreu depois de cair e se afogar em uma piscina, no núcleo rural Colônia Siqueira Boqueirão, na noite desta terça-feira (14/5). O menino, identificado como Bryan, estava sumido desde às 16h.

A informação foi confirmada ao Correio Braziliense pela família e pela Polícia Civil (PCDF). Por volta das 16h, a mãe de Bryan tomou conhecimento acerca do sumiço do filho. “Ele estava com o pai e o pai foi fazer alguma coisa, quando ele correu na estrada e sumiu. Os passinhos dele ficaram no chão”, contou.

Segundo informações preliminares, a família de Bryan mora no local. Após buscas feitas na região, os bombeiros do DF encontraram o corpo do menino na piscina de um vizinho. A criança já estava sem vida. O caso vai ser investigado pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).