Belo Horizonte e cidades das Regiões Sul, Triângulo e Alto Paranaíba de Minas Gerais estão sob alerta para onda de calor até segunda-feira (20/5). O aviso foi realizado pela Climatempo nesta quinta-feira (16/5).

De acordo com a empresa de meteorologia, a frente fria que avançou sobre algumas localidades do país enfraqueceram o bloqueio atmosférico que causou a onda de calor mais longa do ano até agora. Porém, o bloqueio não foi completamente rompido, pois a alta pressão atmosférica causadora deste sistema foi deslocado para porção norte da Região Sudeste.

Embora o anúncio para onda de calor tenha sido estendido, o fenômeno está enfraquecido e as áreas afetadas são menores do que as atingidas anteriormente. Neste novo período, a onda de calor contempla apenas parte do Sul de Minas e poucas áreas do Triângulo e Alto Paranaíba.

Por outro lado, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não prorrogou o aviso para o fenômeno. O meteorologista Claudemir Azevedo também informou, anteriormente, que não havia previsão para novas ondas de calor no mês de maio, mas que as temperaturas no estado deveriam ficar elevadas até o final do mês.

De acordo com o Inmet, também não haverá frio considerável no estado até o final do mês de maio. Entretanto, a amplitude térmica, comum durante a estação presente, será mais perceptível. Isto é, os dias serão marcados por uma grande diferença entre as temperaturas mínimas e máximas, com frio pela manhã e temperaturas mais altas à tarde.

Onda de calor em BH

A Defesa Civil de Belo Horizonte também emitiu, nesta quinta (16), um alerta para onda de calor e outro para baixa umidade, válidos até segunda (20). Segundo o órgão municipal, a atuação de uma massa de ar quente e seco provoca a ocorrência de onda de calor, baixa umidade do ar e registro de temperaturas em torno de 30°C, principalmente no período da tarde.

A recomendação é que a população se hidrate e evite exposição direta ao sol, especialmente entre 10h e 16h. O uso de chapéu, óculos escuros e protetor solar é indicado, assim como a diminuição de esforços físicos durante a tarde. Crianças, pessoas doentes ou idosos não devem ficar em veículos expostos ao sol.

Fazer refeições leves, como saladas, frutas, carnes grelhadas, evitar bebidas alcoólicas e manter os ambientes arejados também podem ajudar. A Defesa Civil indica que as pessoas durmam em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou que coloquem uma bacia com água no quarto. Banhos com água muito quente devem ser evitados para não ressecar a pele e o uso de hidratante é recomendado.

Em caso de problemas respiratórios, procure um especialista.