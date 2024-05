A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) doou na manhã desta quinta-feira (16/05), mil cestas básicas para os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Ao todo, as cestas custaram cerca de R$ 250 mil e serão enviadas para Porto Alegre ainda hoje.





Na semana passada, a PBH já havia feito doações de mil colchões, mil cobertores e mil lençóis que já estão ajudando a população do Rio Grande do Sul, castigada pela tragédia climática na região.





As doações serão encaminhadas para um centro de donativos da Prefeitura de Porto Alegre e de lá serão direcionados para a população. A previsão é que em 24 horas elas cheguem na capital gaúcha.





As cestas básicas foram doadas em parceria com os Supermercados BH, responsável pela confecção do material. “Tratam-se de 35 mil quilos em cestas básicas que serão enviadas para atender as vítimas dessa catástrofe no Rio Grande do Sul” explica um dos gerentes do supermercado, Angelo Marcos Arruda. Ele participou da preparação para envio das cestas.





Desastre climático





O número de mortos pelas enchentes no Rio Grande do Sul já chega a 151, conforme boletim da Defesa Civil, divulgado na manhã desta quinta-feira (16/05). O estado também tem 538 mil pessoas desalojadas e 77 mil desabrigadas.