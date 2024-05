Air France anuncia início de operações em Salvador (Rota será operada pelo moderno Airbus A350, visando um transporte aéreo cada vez mais sustentável (Foto: Divulgação))

São Paulo, 16 de maio de 2024 – Em uma expansão inédita no Brasil, a Air France ampliará a sua operação com a estreia da rota entre Paris e Salvador. Os voos serão operados três vezes por semana a partir de 28 de outubro, e levarão os clientes não só à capital francesa, mas a outras cidades na Europa, Ásia e África. A capital baiana será o quinto destino da Air France no Brasil, que hoje opera em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Belém.

“Estamos muito felizes com este novo marco para a Air France no Brasil, que vem logo após o anúncio de nossa expansão em Fortaleza. A operação em Salvador reflete o compromisso e a confiança da companhia com o mercado brasileiro, e permitirá que ainda mais pessoas visitem a Bahia e o Nordeste, bem como conectará a comunidade baiana ao mundo inteiro. O país foi um dos que mais recebeu investimentos da Air France nos últimos meses, o que ajuda a fomentar empregos, negócios, lazer e turismo no Brasil”, destaca Manuel Flahault, diretor geral do Grupo Air France-KLM na América do Sul. “Ressalto que a implementação dos voos em Salvador foi um esforço conjunto, liderado pela Air France ao lado do Governo da Bahia, da Vinci Airport e da Embratur, a quem agradecemos pelo apoio”, complementa o executivo.

Os voos em Salvador estarão disponíveis às segundas, quintas-feiras e aos sábados, e terão duração de cerca de dez horas. A aeronave escalada para as operações é o moderno Airbus A350, com capacidade para 324 passageiros em três classes de serviço: Business (34 assentos), Premium Economy (24) e Economy (266). Veja mais detalhes abaixo sobre a aeronave.

A exclusiva classe Business da Air France, com 34 assentos (Foto: Divulgação)

“Agora, a Bahia vai estar ainda mais próxima da França. Nós recebemos e apoiamos esse voo com imensa alegria, porque significa mais desenvolvimento e fortalecimento do turismo e, consequentemente, da nossa economia, gerando mais emprego e renda para o nosso estado. O voo Paris-Salvador fortalece a Bahia como um dos principais destinos turísticos do mundo”, destaca Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia.

Em parceria com a GOL, que em 2024 completa dez anos ao lado do Grupo Air France-KLM no Brasil, clientes de outras regiões do Brasil também poderão voar para Paris e outros destinos fazendo conexão em Salvador. O mesmo vale para clientes provenientes da capital francesa, que poderão acessar dezenas de destinos em outros estados por meio da GOL.

“Como novo destino da Air France no Brasil, Salvador reitera a força do turismo no Nordeste brasileiro. Segunda capital da região a receber voos diretos da Air France provenientes de Paris, Salvador é ainda um importante Centro de Distribuição de Voos da GOL. Passageiros oriundos da Europa, da África e da Ásia com o Grupo Air France-KLM irão encontrar na capital baiana opções convenientes de conexão com a GOL para diferentes localidades do Nordeste e do Brasil. Ao lado do Grupo Air France-KLM, com quem mantém parceria de uma década, a GOL comemora essa conquista para o povo baiano e brasileiro”, afirma Celso Ferrer, CEO da GOL.

Chegando em Paris, os clientes que desembarcam de Salvador podem não só visitar a capital francesa, mas também fazer conexões rápidas para centenas de outros destinos na Europa, na África e na Ásia, incluindo cidades na China. No aeroporto de Paris-Charles de Gaulle, a Air France conta com uma série de facilidades para os clientes em conexão, incluindo lounges exclusivos.

As passagens para os novos voos já podem ser pesquisadas e adquiridas no site da Air France ou por meio de agentes de viagem.

Airbus A350: a joia da coroa da frota da Air France

Aeronave possui capacidade para 324 passageiros, em três classes de serviço (Foto: Divulgação)

Com o Airbus A350-900, a Air France está acelerando a mudança rumo a um transporte aéreo mais sustentável. O A350 de última geração consome 25% menos combustível do que aeronaves de gerações anteriores (ou seja, 2,5 litros por passageiro por 100 quilômetros), devido, especialmente, ao uso de 67% de materiais mais leves: 53% de compósitos e 14% de titânio. Sua pegada de ruído também é reduzida em cerca de 40%.

A bordo, os passageiros contam com:

Cabine espaçosa e silenciosa;

Janelas 30% maiores;

Sistema otimizado de pressurização que proporciona um clima mais confortável a bordo com renovação regular do ar;

Iluminação adaptada às diferentes fases de voo;

Na Business Class, os assentos tornam-se verdadeiras camas de dois metros de comprimento, garantindo um sono tranquilo. Na Premium Economy, o novíssimo assento “Recliner” tem 48 centímetros de largura e reclina 124 graus. Na classe econômica, o assento foi redesenhado para oferecer ainda mais conforto, com uma almofada ergonômica reforçada, reclinação de 118 graus e espaço total de 79 centímetros. Cada cabine conta com amplas telas touch screen individuais de alta definição.

Para continuarem conectados a bordo do Airbus A350, os clientes têm acesso ao Air France CONNECT, serviço de Wi-Fi da companhia.

Expansão no Nordeste

Além do início das operações em Salvador, a Air France anunciou no início de abril que terá duas novas ligações semanais entre Fortaleza e Paris, passando dos atuais três voos para cinco, entre outubro de 2024 e fevereiro de 2025.

Investimentos no Brasil

Com a adição dos três voos semanais em Salvador e dos novos voos em Fortaleza, a Air France superará o número de frequências de janeiro de 2020 no país – serão 30 operações semanais conectando o Brasil e a França a partir de outubro, contra 27 logo antes da pandemia.

Atualmente, a empresa opera dois voos diários em São Paulo, um voo diário no Rio de Janeiro, três frequências semanais em Fortaleza e uma semanal em Belém.

Já o Grupo Air France-KLM igualará os mesmos 44 voos semanais de antes da pandemia com a adição dos voos em Salvador e Fortaleza.

