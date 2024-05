O calorão em Minas Gerais deve dar uma trégua nesta quinta-feira (16/5), mas algumas localidades continuarão marcando altas temperaturas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas máximas continuam acima da média, chegando a 35°C no Norte e Noroeste do estado, mas não tão elevadas como antes, nos dias em que Minas enfrentou uma onda de calor.

Nesta quinta (16), o tempo fica estável e terá um pequeno declínio no calor devido ao transporte de umidade de origem oceânica trará variação de nebulosidade nas regiões Central e Leste. Com a condição climática, haverá também uma pequena melhora na umidade em todo o estado.

Segundo o Inmet, o dia deve ser de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce. Na Zona da Mata, o céu fica parcialmente nublado. Já nas demais regiões, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado. No Triângulo e no Alto Paranaíba há chances de névoa seca.

Onda de calor x Frente fria

A onda de calor que atingiu Minas Gerais desde o final de abril dá uma trégua desde ontem (15/5) e abriu espaço às temperaturas amenas, típicas do outono. No entanto, o bloqueio atmosférico que causou a condição climática durante 16 dias no estado continua até o final do mês de maio.

A diferença é que, devido a uma frente fria que atinge algumas localidades do país, o bloqueio foi quebrado. Isso faz com que as temperaturas tenham um leve declínio. Algumas regiões do estado ainda podem registrar altas temperaturas, mas não se configuram como onda de calor, pois a condição climática é marcada pelas temperaturas de 5°C acima da média em um período maior do que cinco dias.

De acordo com a previsão do Inmet, não haverá frio considerável no estado até o final do mês de maio. Entretanto, a amplitude térmica, comum durante a estação presente, será mais perceptível. Isto é, os dias serão marcados por uma grande diferença entre as temperaturas mínimas e máximas, com frio pela manhã e temperaturas mais altas à tarde.