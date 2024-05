Um homem, de 35 anos, morreu baleado em uma abordagem policial na noite dessa quarta-feira (15/5), no bairro Cidade Jardim, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima que informou que um homem, conhecido como Abílio, foragido do presídio de Santa Luzia, estava escondido na zona rural de Esmeraldas.

Com o endereço, os militares foram até o local e tentaram contato com os moradores da casa. Minutos depois, um homem saiu de dentro do imóvel e caminhou até o portão. Com o auxílio de uma lanterna, a PM constatou que o homem estava armado.

No momento em que os militares se identificaram, o homem correu para o fundo do lote. Durante a perseguição, o boletim de ocorrência narra que o homem fez menção de apontar a arma de fogo contra a guarnição. A PM deu ordem para ele soltar a arma, o que não foi acatado, e os policiais atiraram.

No fundo do lote, próximo a um riacho, o homem apontou a arma contra a polícia novamente e foi baleado. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal 25 De Maio, mas morreu pouco depois de dar entrada ao atendimento.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem tem passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e estava foragido desde fevereiro deste ano. Ele ainda tem o nome citado em inquéritos de homicídio e tráfico de drogas.



A Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso.