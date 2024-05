Um homem foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta quarta-feira (15/5) pelo crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 12 anos, enteada dele, que acabou ficando grávida. O crime aconteceu em Virginópolis, na região Leste do estado.

Segundo a PCMG, o suspeito ainda teria passado a “oferecê-la sexualmente para terceiros” com intenção de apontar outra pessoa como culpada pela gravidez da vítima, informou a instituição policial. Outros dois homens também foram indiciados.

No dia 5 de março deste ano, o Conselho Tutelar fez um registro de ocorrência indicando que a vítima estaria se ausentando da escola e havia notícias de suposto abuso sexual cometido pelo padrasto dela. No dia 14 do mesmo mês, a equipe policial teve notícias de que a vítima estava com o homem na praça da cidade, em horário escolar.

Os investigadores foram ao local e conduziram o suspeito e a menor até a delegacia. A vítima foi encaminhada para exame médico, sendo constatada a gravidez. Ela foi submetida ao procedimento de aborto legal em Belo Horizonte.

Já o homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Depoimentos de mais de oito testemunhas confirmaram os abusos em curso, conforme a PCMG.

No decorrer das investigações, a Polícia Civil apurou ainda que outros dois homens mantiveram relações sexuais com a menina mediante o consentimento e a participação do padrasto.

A polícia disse que indiciou os três homens – de 24, 27 e 29 anos – por estupro de vulnerável, incluindo o padrasto, que não teve a idade especificada e responderá também pelo favorecimento à prostituição da adolescente. A Polícia Civil não esclareceu se, além do padrasto, os demais foram presos ou se aguardam em liberdade.