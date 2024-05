Um homem, de 20 anos, foi preso durante uma perseguição com troca de tiros com a Polícia Militar na noite dessa quarta-feira (15/5), no Aglomerado Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a guarnição recebeu uma denúncia que indivíduos armados estavam dentro de uma caminhonete Toyota Hilux. Com as características do veículo, a PM foi até o endereço indicado e se deparou com o carro na Região dos Cavalos, local conhecido pelo tráfico de drogas.

Os militares deram ordem de parada, mas o motorista ignorou e acelerou o veículo. O passageiro da frente colocou a arma para fora do carro e atirou contra os militares, que atiraram de volta.

Em determinado momento, a polícia afirma que um terceiro indivíduo, sentado no banco de trás da Hilux, também atirou contra os militares. A perseguição seguiu sentido rua Marcelo de Araújo Braga, onde o grupo abandonou a caminhonete, fez novos disparos contra a guarnição e fugiu a pé.

O suspeito foi localizado pouco depois escondido em um arbusto próximo ao local onde carro foi abandonado. Questionado, ele afirmou que estava com um colega bebendo em bar quando os dois entraram na caminhonete e começaram a circular pelo aglomerado.

Ele ainda afirmou que estava apenas ele e o colega dentro do carro, onde ele estava na direção e o amigo estava no banco do passageiro.

Dentro da caminhonete, a Polícia Militar localizou 90 comprimidos de ecstasy e o documento de identidade de um familiar do abordado que, segundo o homem, não estava dentro do veículo no momento da ocorrência.

O homem foi levado para atendimento médico na UPA com um ferimento na cabeça e foi liberado. Ele e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.