O município de Contagem, na Grande BH, vai decretar situação de emergência em doenças respiratórias. A prefeita Marília Campos assina o documento nesta sexta-feira (17/5), às 9h, no auditório da Prefeitura de Contagem.







Segundo o Executivo Municipal, a medida visa facilitar e desburocratizar a compra de insumos e a chegada de profissionais de saúde para atender a demanda. Ainda de acordo com a prefeitura, o tempo seco potencializa o problema em crianças e idosos no município.

Aumento de atendimentos

A prefeitura informou que o último balanço, de 4 de maio, mostra que foram notificados 5.238 casos de Síndrome Gripal (SG) e 350 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com identificação de vírus respiratórios. No mesmo período, foram registradas 14 mortes por SRAG.







Já em relação à população pediátrica (crianças e adolescentes), dados referentes aos atendimentos nas unidades de urgência e emergência do município, mostram um crescimento expressivo no número de atendimentos a partir de fevereiro de 2024. Houve aumento de 136,9% no número de atendimentos nas UPAS e no Centro Materno Infantil (CMI). Em dezembro de 2023 foram 5.094 atendimentos, já em abril deste ano, 12.068.





De acordo com dados do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NUVEH) do CMI, há uma aceleração expressiva no número de casos notificados de Síndrome Gripal (SG) e SRAG registrados nos meses de janeiro e abril de 2024, representando aumento de 347,8% de SG e 320% de SRAG.





Diante do cenário, a prefeitura afirma que “torna-se necessário o direcionamento de esforços para reorganização dos serviços no âmbito da assistência e vigilância em saúde para uma resposta eficaz à emergência”.