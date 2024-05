Belo Horizonte amplia a vacinação contra a gripe com mais uma parceria. A partir desta quinta-feira (16/5), dez unidades da Drogaria Araújo começam a aplicar as doses no público com idade superior aos 9 anos.





As vacinas que estavam sendo aplicadas na Droga Clara estão mantidas, ao todo 35 drogarias da rede estão disponíveis atualmente. Além disso, a vacina também está disponível nos 152 centros de saúde de BH e em pontos extras de vacinação.





A nova parceria vem em meio aos baixos índices de vacinação da campanha deste ano contra a gripe. A vacina que está sendo aplicada é trivalente e protege contra três vírus: H1N1, H3N2 e vírus influenza B.





Saiba em quais unidades a vacina será disponibilizada





Barreiro

De segunda a sexta: das 16h às 20h

Sábado: das 8h às 10h

Rua. Júlio Mesquita, 86, bairro Itaipu





Centro-Sul

De segunda a sexta: das 8h às 12h

Sábado: das 8h às 10h

Rua R. Rio de Janeiro, 337, bairro Centro





Centro-Sul

De segunda a sexta: das 8h às 12h

Sábado: das 8h às 10h

R. do Ouro, 870, bairro Serra





Leste

De segunda a sexta: 8h às 12h

Sábado: 8h às 10h

R. Niquelina, 403, bairro Santa Efigênia





Nordeste

De segunda a sexta: 10h às 14h

Sábado: 8h às 10h

Av. Pastor Anselmo Silvestre, 1.495, Loja 303AD, Bairro Dom Joaquim





Noroeste

De segunda a sexta:10h às 14h

Sábado 8h às 10h

Av. Américo Vespúcio, 1.271, bairro Aparecida







Norte

De segunda a sexta:10h às 14h

Sábado: 8h às 10h

Av. Waldomiro Lobo, 1.565, bairro Guarani





Oeste

De segunda a sexta: 10h às 14h



Sábado: 8h às 10h

R. Ursula Paulino, 1.696, bairro Betânia





Pampulha

De segunda a sexta: 14h às 18h

Sábado: 8h às 10h

Av. Pres. Antônio Carlos, 7.920 / 7.924, bairro São Luiz





Venda Nova

De segunda a sexta: 12h às 16h

Sábado: 8h às 10h

Av. Leotino Franscisco Alves, 231 - Loja 2, bairro Serra Verde

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice