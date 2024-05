Melissa Souza*



Após recomendação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ampliou, ontem (2/5), o público que pode receber a vacina contra a gripe. Com a medida, a população não vacinada a partir dos 6 meses de idade pode receber a dose até o fim da campanha, no dia 31 de maio.

Além da indicação do órgão ministerial, a Secretaria Municipal de Saúde informou que ampliou o público pela “baixa adesão”. Segundo o executivo municipal, cerca de 1,1 milhão de doses estão disponíveis em todos os 152 centros de saúde, em sete postos extras e drogarias parceiras. A cobertura vacinal está em 33,6% até o momento. Foram aplicadas cerca de 300 mil doses no grupo prioritário, sendo este composto por gestantes, puérperas, idosos, crianças menores de cinco anos e pessoas com comorbidades ou condições clínicas específicas.

No momento da vacinação, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacina. A PBH destaca que não há impedimento em receber, no mesmo dia, a dose contra a gripe juntamente com outras vacinas. O imunizante é trivalente e protege contra três vírus, o H1N1, H3N2 e vírus influenza B. As internações por doenças respiratórias na rede SUS-BH cresceram 15% de janeiro a abril em relação ao mesmo período do ano passado. Neste ano, já foram registradas mais de 2,1 mil internações. Para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os casos de síndrome respiratória aguda grave na capital não estão estáveis e tendem a crescer em 75%. No restante do estado, a probabilidade de crescimento das infecções é de 95%.



Alerta e recomendação

Até o dia 21 de abril, apenas 22% do público-alvo tinha se vacinado contra a gripe, conforme levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde. Cerca de 14,4 milhões de doses foram aplicadas para uma população-alvo de 75,8 milhões de pessoas. A campanha de vacinação começou no dia 25 de março.

A recomendação divulgada pela pasta em 1º de maio visa conter os casos mais graves e as internações pela doença.A indicação é que seja mantida a prioridade para os grupos mais vulneráveis a complicações da gripe. Caberá aos estados e municípios definir a faixa etária a ser imunizada a partir das doses disponíveis em estoque.

Em nota, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que segue as recomendações do Ministério da Saúde e vai ampliar a oferta da vacina influenza para a população a partir de 6 meses de idade, “a depender da situação epidemiológica nos territórios, do estoque existente da vacina e da estratégia definida pelas secretarias municipais de Saúde. Desde ontem, os órgãos de cada cidade estão oficialmente comunicados pela SES-MG”.

Postos extras de vacinação contra a gripe em BH

Faculdade Kennedy/ Promove (Região Oeste)

Rua Sarzedo 31, Prado

Funcionamento: segunda a sexta - feira das 9h às 16h (exceto às quintas -feiras) - SOMENTE PÚBLICO ADULTO

Centro Universitário UniBH - Clínica Integrada da Saúde (Região Oeste)

Avenida Professor Mário Werneck 1.685, Buritis

Funcionamento: segunda a sexta - feira das 9h às 14h - SOMENTE PÚBLICO ADULTO

Faculdade Universo - Campus Belo Horizonte (Região Nordeste)

Rua Paru 762, Nova Floresta

Funcionamento: segunda a sexta - feira das 9h às 16h - SOMENTE PÚBLICO ADULTO

Via Shopping (Região Barreiro)

Avenida Afonso Vaz de Melo 640, Barreiro

Funcionamento: segunda a sexta - feira das 11h às 19h30 - SOMENTE PÚBLICO ADULTO

Abertta Saúde

Avenida Bernardo Monteiro 831, Funcionários (Região Centro-Sul)

Funcionamento: segunda a sexta - feira das 8h às 16h30

CEM IPSEMG

Avenida Domingos Vieira 488, Santa Efigenia (Região Centro-Sul)

Funcionamento: segunda a sexta - feira das 7h30 às 12h e das 13h30 às 18h

Núcleo Stellantis Saúde BH (Região Oeste)

Rua Paulo Piedade Campos 360, Estoril

Funcionamento: segunda a sexta - feira das 9h às 12h e das 14h às 17h

MG recebeu 70 mil doses em janeiro (foto). Imunizantes da moderna acabam de chegar ao país Luis Fábio Marchetto/Imprensa MG



Novas doses no combate à Covid-19



O Brasil recebeu reforço na vacinação contra a Covid-19. O primeiro lote das 12,5 milhões de doses da fabricante Moderna contra variantes da doença desembarcaram ontem (2/5) no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Os imunizantes serão distribuídos para todo o país nos próximos dias. Entre o público imprescindível para avacinação, estão pessoas com 60 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores; pessoas imunocomprometidas e indígenas vivendo em terra indígena e ribeirinhos.

Na última semana (de 22 a 28 de abril), foram registrados 7.990 novos casos confirmados de Covid-19 e 172 mortes pela doença no Brasil, segundo o painel de monitoramento do Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, o número acumulado de casos passa de 38,7 milhões e o de mortes chega a 711.964. Em Minas, foram 2.098 novos casos e 38 mortes notificados na semana passada. O número acumulado de casos no estado passa de 4,3 milhões e o de óbitos é de 66.496.

21 estados e 0 distrito federal apresentam controle da doença transmitida pelo Aedes Aegypti Luis Robayo/AFP



Dengue estabilidade em minas gerais

Minas Gerais está entre os estados que apresentam estabilidade na incidência da dengue, segundo o Ministério da Saúde, na pior epidemia da doença já registrada no Brasil. De acordo com o último balanço de dengue, divulgado na última terça-feira (30/4) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), Minas soma 1.241.639 casos prováveis pela doença e 566.590 confirmações. Destas, 333 mortes foram registradas. Outros 775 óbitos estão sob investigação.

O número de mortes por dengue registrado no estado em 2024 bateu recorde histórico em 22 de abril. Anteriormente, o maior número de mortes pela arbovirose tinha sido de 281 em 2016. Até o momento, o país já registrou mais de 4 milhões de casos prováveis da doença, sendo 44,7 mil graves e de sinal de alarme. Os óbitos totalizam 2 mil.

Em meio à estabilidade anunciada pelo Ministério da Saúde em 30/4, o governo de Minas inaugurou, no começo desta semana, a Biofábrica Método Wolbachia. A estrutura, instalada no Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, vai produzir mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia, uma bactéria que impede o desenvolvimento dos vírus da dengue e de outras arboviroses como zika, chikungunya e febre amarela. Quando os mosquitos forem inseridos no meio ambiente, eles vão se reproduzir com os insetos locais e estabelecer uma população com a bactéria que impede que os vírus se desenvolvam.



Cinco estados registram alta

De acordo com o Ministério da Saúde, outros 20 estados brasileiros e o Distrito Federal apresentam tendência de queda ou de estabilidade na incidência de dengue. Apenas cinco unidades federativas ainda registram alta, sendo elas: Ceará, Mato Grosso, Pará, Sergipe e Tocantins.

Encontram-se em condição de redução ou estabilidade: Alagoas, Amazonas, Acre, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.

*Estagiárias sob supervisão do subeditor Rafael Oliveira