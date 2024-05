As linhas da Expresso Gardênia, empresa de ônibus do Sul de Minas, estão sendo operadas em caráter emergencial por outras quatro viações devido a irregularidades encontradas em fiscalizações da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

Ao menos 12 veículos da empresa foram retirados de circulação e outros 10 foram autuados por não estarem em condições de rodar. De acordo com a Seinfra, a Gardênia só poderá voltar a operar as linhas depois que os problemas nos veículos forem corrigidos e eles forem aprovados pelo DER em uma nova vistoria.

Quem assumiu as linhas



As linhas da Expresso Gardênia que partem de Belo Horizonte para o Sul de Minas foram assumidas emergencialmente pela Gontijo. Segundo o atendimento da empresa, as passagens podem ser adquiridas pela internet (www.gontijo.com.br), nos guichês nas rodoviárias e em outros pontos de venda.

Confira a lista de linhas que a Gontijo assumiu:



Belo Horizonte x Cássia

Belo Horizonte x Poços de Caldas

Belo Horizonte x Passos

Belo Horizonte x Guaxupé

Belo Horizonte x São Sebastião do Paraíso

Belo Horizonte x Itajubá

Belo Horizonte x Varginha

Belo Horizonte x Pouso Alegre

Belo Horizonte x Alfenas

Belo Horizonte x São Lourenço

Segundo a Seinfra, as linhas Belo Horizonte x Congonhal e Belo Horizonte x Lambari também foram assumidas pela Gontijo, mas elas ainda não constam no site da empresa.

Dúvidas sobre a compra de passagens podem ser sanadas no Serviço de Atendimento ao Passageiro da Gontijo pelo telefone 0800 728 0044.

Já as linhas da Expresso Gardênia que partem do Sul de Minas para outros destinos estão sendo operadas pela Auto Viação Cambuí e pela Viação Santa Cruz. Os sites e telefones de contato das duas empresas são:

Auto Viação Cambuí: (35) 98863-3443 (autoviacaocambui.com.br)



(35) 98863-3443 (autoviacaocambui.com.br) Viação Santa Cruz: (19) 99192-7596 (viajesantacruz.com.br)

Para tirar dúvidas diretamente com a Expresso Gardênia, como questões relativas a passagens já compradas, o site é https://expressogardenia.com.br/ e o telefone de contato é 0300 313 2020.

Entenda o caso

Após operações de fiscalização da Seinfra e do DER, 13 ônibus da Viação Gardênia foram retirados de circulação temporariamente. As abordagens foram realizadas em Belo Horizonte e em municípios do Sul de Minas. As principais infrações encontradas foram problemas mecânicos, irregularidades em itens de segurança e documentação, além de descumprimento do quadro de horários.

A primeira abordagem foi no início de abril nas cidades de Passos, Cássia e Poços de Caldas. Durante a operação, 12 veículos foram autuados e 10 retirados de circulação.

O subsecretário de Transportes e Mobilidade, Aaron Duarte Dalla, informou que as viagens foram redistribuídas entre outras empresas e que os usuários não serão prejudicados.

“Ao final da operação, serão abertos processos administrativos para que as empresas autuadas sejam punidas. Os veículos retirados de circulação só poderão retornar ao serviço após nova vistoria. Os usuários podem ficar tranquilos pois não serão prejudicados. As viagens estão sendo realizadas por ônibus de outras empresas que estejam dentro dos padrões de segurança exigido”, afirmou.

Procurada pelo Estado de Minas, a Viação Gardênia afirmou que a operação do DER-MG é um “absurdo”. “Houve uma arbitrariedade e também uma operação nunca vista no sistema de transporte.

* Com informações de Larissa Figueiredo