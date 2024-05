Todos os passageiros de um ônibus do transporte coletivo de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, foram parar na Delegacia de Polícia Civil, nesta quinta-feira (16/5), como testemunhas de ameaças que o motorista teria sofrido. Um dos passageiros teria se irritado com um suposto atraso do veículo, o que gerou a confusão.

O ônibus saiu do bairro Novo Horizonte e pegou o homem no sentido Distrito Industrial. Ao embarcar, o passageiro falou com o motorista que o ônibus estava atrasado, o que o condutor negou. A discordância gerou discussão, que durou até o centro da cidade. O motorista, então, resolveu desviar a rota e foi direto para a delegacia, levando todos os ocupantes do veículo.

Ele contou que o passageiro o ameaçou diversas vezes, inclusive pulando a catraca de volta para a parte da frente do ônibus, dizendo que o pegaria no final da corrida. Apesar de serem testemunhas do caso, os passageiros puderam seguir viagem depois que a empresa disponibilizou outro carro com outro motorista.

Os dois envolvidos na confusão continuaram na delegacia prestando depoimento. Ninguém foi preso.