A Prefeitura de Belo Horizonte disponibilizou mais dois postos extras de vacinação contra a gripe. Os novos locais serão no hall do Estacionamento G2 do Boulevard Shopping, e na Faculdade Pitágoras. O primeiro, já em funcionamento, sofrerá pequena alteração. A partir desta terça-feira (7/5) as aplicações serão no segundo piso, ao lado da loja O Boticário.

A imunização vai até sexta-feira (10) das 11h às 18h e o acesso pode ser feito pela rua Professor Octaviano de Almeida, no Santa Efigênia, Leste de BH. Já na faculdade, a vacinação vai acontecer toda quarta-feira, das 8h às 17h, na Rua dos Aimorés, 1.300, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul da capital.



Para receber a vacina é indispensável que seja apresentado o documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacina. Além dos 152 centros de saúde, a imunização ocorre em outros sete postos extras e em 25 drogarias parceiras da Secretaria Municipal de Saúde. A lista de locais, horários e idades contempladas em cada ponto extra pode ser conferida no portal da Prefeitura.

A PBH reforça que a vacinação contra a gripe tem como objetivo reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. O imunizante é trivalente e protege contra três vírus (H1N1, H3N2 e vírus influenza B).

Campanha ampliada

A campanha foi ampliada para toda a população ainda não vacinada e com idade acima de 6 meses. Após recomendação do Ministério da Saúde, a prefeitura ampliou o público que pode receber a vacina contra a gripe. Com a medida, a população não vacinada a partir dos 6 meses de idade pode receber a dose até o fim da campanha, no dia 31 de maio.

Até o dia 21 de abril, apenas 22% do público-alvo tinha se vacinado contra a gripe, conforme levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde. Cerca de 14,4 milhões de doses foram aplicadas para uma população-alvo de 75,8 milhões de pessoas. A campanha de vacinação começou no dia 25 de março.

Postos extras de vacinação contra a gripe em BH

Faculdade Kennedy/ Promove (Região Oeste)



Rua Sarzedo 31, Prado

Funcionamento: segunda a sexta - feira das 9h às 16h (exceto às quintas -feiras) - SOMENTE PÚBLICO ADULTO

Centro Universitário UniBH - Clínica Integrada da Saúde (Região Oeste)



Avenida Professor Mário Werneck 1.685, Buritis

Funcionamento: segunda a sexta - feira das 9h às 14h - SOMENTE PÚBLICO ADULTO

Faculdade Universo - Campus Belo Horizonte (Região Nordeste)



Rua Paru 762, Nova Floresta

Funcionamento: segunda a sexta - feira das 9h às 16h - SOMENTE PÚBLICO ADULTO

Via Shopping (Região Barreiro)



Avenida Afonso Vaz de Melo 640, Barreiro

Funcionamento: segunda a sexta - feira das 11h às 19h30 - SOMENTE PÚBLICO ADULTO

Abertta Saúde



Avenida Bernardo Monteiro 831, Funcionários (Região Centro-Sul)

Funcionamento: segunda a sexta - feira das 8h às 16h30

CEM IPSEMG



Avenida Domingos Vieira 488, Santa Efigenia (Região Centro-Sul)

Funcionamento: segunda a sexta - feira das 7h30 às 12h e das 13h30 às 18h

Núcleo Stellantis Saúde BH (Região Oeste)

Rua Paulo Piedade Campos 360, Estoril

Funcionamento: segunda a sexta - feira das 9h às 12h e das 14h às 17h

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice