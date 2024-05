O corpo do jovem de 16 anos foi encontrado dentro do freezer de um bar em BH em setembro de 2021

O Tribunal do Júri Presidente em Belo Horizonte condenou, nesta segunda-feira (6/5), Herbert Nascimento por assassinato e ocultação de cadáver do sobrinho Danilo Oliveira Bertoldo, de 16. O corpo foi encontrado dentro de um freezer de um bar no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de BH.

Breno Boas dos Santos, dono do estabelecimento, era um dos principais suspeitos na época e também foi condenado por agressão ao jovem e ocultação de cadáver.



A juíza Marcela Oliveira Decat de Moura estipulou para Herbert a pena de sete anos, oito meses e 15 dias de reclusão, mais o pagamento de multa. Bruno, conhecido como Marreco, foi condenado a cinco anos de regime semiaberto e pagamento de multa. Ambos poderão recorrer da decisão em liberdade.



Leia também: Homem engata marcha ré em carro e mata ex-enteado em cidade mineira

Relembre o caso



Em 17 de setembro de 2021, a Polícia Militar foi ao bar na Rua Júlio César de Oliveira, no Bairro Jardim Vitória, após receber uma informação anônima. Na vistoria, os militares encontraram um corpo com marcas de tiro no freezer do estabelecimento.

Na época, o tenente Rafael Batista Neto contou que o próprio dono do bar mostrou aos militares o corpo do jovem escondido. Nas paredes do estabelecimento, havia vestígios de sangue.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata